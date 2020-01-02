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Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Iğdırlı baba ve oğul, kafa kafaya vererek evlerinin garajında, en zorlu arazilerde gidebilen paletli araç yaptı.
 02 Ocak 2020 17:55
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Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan çiftçi baba Ahmet ile oğlu Muhammed Ulakçı, Aras Dağları'nın eteklerindeki köylerine rahat gidebilmek için evlerinin bahçesinde hobi amaçlı kullandıkları garajda, hurda malzemelerden biçerbağlar motoruyla arazi aracı üretti.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları araca "Pençe" adını veren baba ve oğul, aracın projesini geliştirip TÜBİTAK ve diğer ilgili kuruluşlara sunmayı hedefliyor.

Baba Ahmet Ulakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok zorluğa rağmen hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Köylerine ulaşımda sorun yaşadıklarını ve bu sorunu çözmek için bu yola başvurduklarını aktaran Ulakçı, "Oğlum Muhammed ile köye gidiyoruz, arazi şartları biraz zor. Araba çıkmıyor, yaya olarak gidip gelmek zorunda kalıyorduk. Bir araç yapmaya karar verdik ve süreç böyle başladı." dedi.

Bazı malzemeleri etraftan topladıklarını bazılarını ise satın aldıklarını ifade eden Ulakçı, "Yaklaşık bir ay malzeme teminiyle uğraştık. Bazı günler 22.00'ye kadar çalıştık. Çalışmalarımızı hızlandırdık, 2 ay kadar sürdü. Araç, çamurda, karda hatta suda gidebilecek. Kaynaklarını o şekilde yaptık, su geçirmez özelliği var. Oğlumun elektrik tecrübesi var, far ve korna da yaptık, kontak anahtarı bağladık." ifadelerini kullandı.

Ulakçı, yaptıkları aracın projesini ilgilenenlere sunup daha gelişmiş bir araç yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Aracın yapımını babasıyla gerçekleştiren 15 yaşındaki Muhammed Ulakçı da bir yandan koyunlarıyla ilgilendiklerini bir yandan da aracın yapımıyla uğraştıklarını anlattı.

İş yoğunluğuna rağmen hayal ettikleri aracı yapmayı başardıklarını dile getiren Ulakçı, "Boş zamanlarımızı böyle değerlendiriyorduk. Okul haricinde her zaman babamla beraberdim. Arkadaşlarım bana hiç inanmıyorlardı, bundan sonra inanacaklar. Yapamazsınız diyorlardı, şimdi görünce anlayacaklar." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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