Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 zanlıdan 5 'i tutuklandı
|02 Ocak 2020 18:20
|Yazdır
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 zanlıdan 5 'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi
02 Ocak 2020 18:10
|Bakanlık duyurdu! 3 terörist sınır dışı edildi
02 Ocak 2020 17:58
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 122'nci gününde
02 Ocak 2020 14:49
|Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davasında karar yarın
02 Ocak 2020 14:15
|Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
02 Ocak 2020 13:59
|Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cüye talimat: Bayıl, bayılma numarası yap
02 Ocak 2020 13:55
|Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu
02 Ocak 2020 13:40
|Terörist Durmaz'dan 'kemik testi' talebi
02 Ocak 2020 13:09
|Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi
02 Ocak 2020 11:20
|Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu
02 Ocak 2020 09:58