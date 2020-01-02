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Erdoğan, Trump ile Suriye ve Libya'yı görüştü

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı
 02 Ocak 2020 18:25
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Erdoğan, Trump ile Suriye ve Libya'yı görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulayan Erdoğan ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Anadolu Ajansı
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