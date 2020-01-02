Uluslararası Öğrenciler Liselilerle Buluşuyor!
|02 Ocak 2020 18:36
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Karabük Üniversitesi ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Dünyayı Tanıyorum (Uluslararası Öğrenciler Liselilerle Buluşuyor)" adlı protokol kapsamında KBÜ'nün uluslararası öğrencileri ile liseli öğrenciler bir araya geldi.
İmzalanan protokol ile dünyanın farklı coğrafyalarından Karabük'e gelen uluslararası öğrencilerin Türk kültürüne ve Karabük iline uyum sürecine katkıda bulunmak ve liselerde eğitim gören öğrencilerin ise farklı kültürlerle tanışmalarını sağlamak hedefleniyor.
Proje kapsamında uluslararası öğrenciler ilk olarak Safranbolu Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Lisesi, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Okulu ile Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesini ziyaret ederek, lise öğrencilerine kendi ülkelerindeki eğitim olanaklarından ve eğitim hayatlarından söz ettiler.
Ziyaretlerde ülkelerinin tarihini, kültürünü, ekonomik durumunu ve bulundukları coğrafyayı anlatan uluslararası öğrenciler ayrıca ülkelerinin Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları hakkında da bilgiler vererek lise öğrencilerinin merak ettikleri soruları cevapladılar.
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