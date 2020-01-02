Eşini bu halde buldu... Bir an olsun yanından ayrılmadı
|02 Ocak 2020 18:36
|Yazdır
Muğla'nın Menteşe ilçesinde üç caddeyi birbirine bağlayan kavşakta meydana gelen kazada yolun karşına geçmeye çalışan 1 kadın yaralandı. O sırada arabasıyla olay yerinden geçerken eşini yerde gören koca, bir an olsun eşinin yanından ayrılmadı.
Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan Caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi.
Yolun karşına geçmek isteyen 47 yaşındaki Z.A.M.'ye 33 VJK 37 plakalı araç çarptı. Kazanın meydana gelmesinden birkaç dakika sonra eşini arabayla almaya gelen koca, eşini yolun ortasında yaralı halde buldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının kocası biran olsun eşinin yanından ayrılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Valilikten "birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı" haberine açıklama
02 Ocak 2020 19:25
|Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
02 Ocak 2020 19:17
|Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu
02 Ocak 2020 18:42
|'Tapulu arazim' deyip yolu trafiğe kapattı
02 Ocak 2020 15:04
|Zehirlenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci taburcu oldu
01 Ocak 2020 22:08
|Muğla Menteşe'de zincirleme kaza: 3 yaralı
01 Ocak 2020 21:29
|İstanbul Beyoğlu'nda kitabevi yangını
01 Ocak 2020 21:05
|33 kilo ağırlığında dev yayın balığı ilgi odağı oldu
01 Ocak 2020 19:08
|Geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular
01 Ocak 2020 18:39
|Gençlik Bakanlığı, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla şehitleri anacak
01 Ocak 2020 12:04