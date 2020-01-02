Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi.
|02 Ocak 2020 18:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, DDK Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
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