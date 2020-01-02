1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balat'taki tacizle ilgili yeni gelişme

Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
 02 Ocak 2020 19:03
Yazdır
Balat'taki tacizle ilgili yeni gelişme

Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında "Cinsel saldırı" sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşanmıştı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli Halil P. takip etmişti. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etmişti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koşmuştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmıştı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli H.P. yakalanarak gözaltına alınmıştı. 20 Aralık'ta İstanbul Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Halil P. "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mağdur S.K. olay günü Balat Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi olmuştu. S.K. ifadesinde işyerine gitmekte olduğunu belirterek "Arkamdan gelmekte olan 40-45 yaşlarında 1.70-1.75 boylarında zayıf yapılı, kır saçlı ve kirli sakallı, kahverengi gözlü şahıs arkamdan eliyle boynumdan tutarak beni kendine doğru çevirdi ve dudaklarımdan öptü. Ben hemen çığlık atarak şahsı tekmelemeye başladım ve geldiğim yön olan, şahsın da beni takip ettiği yön olan Usturumca Sokağı'na çıktım. Orada bulunan vatandaşlar şahsın peşine düştü, fakat bulamadılar. Ardından hemen 155'i arayarak yardım istedim" dedi.


KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Halil P'nin emniyette verdiği ifadesinde olay günü çok sayıda bira içtiğini, küçük tuvaletini yapmak için cinsel organını çıkardığı sırada önünden geçen müştekiye sarılarak bir kere öptüğünü, daha sonra kaçarak eve gittiğini, sarhoş olduğunu kontrolünü kaybettiğini ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi.


21 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık, Şüpheli Halil P. Hakkında "Cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli Halil P., İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ne bulduysa çaldı, montundan çıkanlar şok etti
02 Ocak 2020 17:42		 Yanlışlıkla kendisini ve babasını vurdu!
02 Ocak 2020 17:23
Üvey kardeşlerin kavgası kanlı bitti
02 Ocak 2020 17:11		 Yaşlı adamın eviyle birlikte 10 bin lirası da yandı
02 Ocak 2020 16:57
Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten
02 Ocak 2020 16:29		 Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanığın tutukluluğuna devam
02 Ocak 2020 15:07
Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık
02 Ocak 2020 14:42		 Sağlık çalışanının ölümünde domuz gribi şüphesi
02 Ocak 2020 13:31
Aydın'da 'sıfır işgaliye' denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı
02 Ocak 2020 12:15		 Ünlü iş adamının kaçışıyla ilgili MNG müdürü gözaltında
02 Ocak 2020 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:25 - Valilikten "birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı" haberine açıklama19:18 - 'İstihdama dayalı bir büyüme süreci başlatacağız'19:17 - Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi19:12 - KDK'nin tavsiye kararlarına uyma yüzdesinde artış19:08 - Yüksekovalı öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı19:07 - Ankara Büyükşehirden kira gelirlerine sıkı takip19:03 - Balat'taki tacizle ilgili yeni gelişme18:52 - Yargıtay, Şike davası kararını bozdu18:42 - Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu18:36 - Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
18:36 - Uluslararası Öğrenciler Liselilerle Buluşuyor!18:36 - Eşini bu halde buldu... Bir an olsun yanından ayrılmadı18:25 - Erdoğan, Trump ile Suriye ve Libya'yı görüştü18:20 - Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı18:10 - Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi18:04 - 2020 yılı engellilik indirim tutarları ve maaşa etkisi17:58 - Bakanlık duyurdu! 3 terörist sınır dışı edildi17:55 - Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı
Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alacak?
TOGG'dan yerli otomobil sipariş açıklaması
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevda yüklü kervanlar 4
osmanlı 4
Jean Baptiste Grenouille 2
Arap şirketleri o arazileri ekip biçer artık olmayacak o proje 2
şiir 1
murat zorluoğlu'nun fenerbahce tweetleri 2
cranium 1
kırıkkale 5
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 1
erkeklerin iç dünyaları 5
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kocaeli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Hitit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Kastamonu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam