Yüksekovalı öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı
|02 Ocak 2020 19:08
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Platform Koordinatörü Dora Kübra Yıldız, "Bir Paket Mutluluk" sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar için kampanya başlattı.
Projede görev alan 10 kişilik gönüllü ekip, Yüksekova ilçesine bağlı Değerli ve Kamışlı ilk ve ortaokulundaki 800 öğrenciye ayakkabı ve mont dağıttı. Yıldız, yaptığı açıklamada, platformun 2006'da yardıma muhtaç çocuklar için kurulduğunu söyledi.
Ayda bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, şöyle konuştu:
"Genel olarak bu yıl Doğu Anadolu Bölgesinde çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir planlama yaptık. Ankara'da kurulduğumuz için ilk olarak Ankara'da köylerimizi bitirdik. Ardından Doğu Anadolu Bölgesine açıldık. Bölgenin en ücra köylerinde çocuklarımıza bot, mont, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıttık. Bayram zamanlarında bayramlık malzemeler dağıtıyoruz. Yüksekova'da ise öğrencilerimize bot ve mont desteğinde bulunduk. Çocukların gönüllerine dokunmak istedik. Asıl hedefimiz ulaşabildiğimiz kadar çocuğun kalbine dokunabilmek, sohbet edip, başını okşayabilmek. Bu konuda devletimiz elinden geleni yapıyor. Ama bizde bir faydamız olsun istedik. Şuana kadar 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştık."
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