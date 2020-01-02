Ankara Büyükşehirden kira gelirlerine sıkı takip

Ankara Büyükşehir Belediyesinin önemli gelir kalemlerinden olan kira gelirleri sıkı takibe alınarak, geçen yıl yüzde 46 oranında gerçekleşen tahsilat son 2,5-3 ay içinde yüzde 65 seviyesine çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, öz kaynakların verimli ve etkin kullanımını ilke edindiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin merkezi bütçe dışında kendi öz kaynaklarından oluşan gelirleri artırmak için çalıştığını ve 4 bin 516 taşınmazı olduğunu ifade eden Ünsal, "Taşınmazların kiraya verilmesi, kontrolü ve işlemleri Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Öncelikli olarak hedefimiz kira gelirlerini önemli ölçüde artırmak" dedi.

Göreve başladığı Eylül ayından itibaren kira gelirlerinin mevcut durum analizlerini yaptıklarının altını çizen Ünsal, yıllara göre yapılan analizler sonucunda tahakkuk eden kira gelirlerinin ancak yüzde 40'lar seviyesinde tahsil edildiğini tespit ettiklerini kaydetti. Çevre ve Kontrol Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü teknik elemanlarından bir ekip oluşturduklarını belirten Ünsal, "18 kişiden oluşan bu ekiple daha önce kiraya verilen taşınmazlarımızı denetlemeye başladık. Bugüne kadar da 300'ün üzerinde yerin denetimini gerçekleştirdik" dedi.

"Kiracıların yüzde 80'i sözleşmeye aykırı davranıyor"

Denetimlerde kiracıların kira sözleşmesindeki şartlara uygun davranmadıklarını tespit ettiklerini açıklayan Ünsal, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki denetlediğimiz kiracılarımızın neredeyse yüzde 80'inin şartlara uymadığını tespit ettik. Örneğin 20 metrekare olarak kiraya verilen bir büfenin 480 metrekarelik düğün salonuna çevrildiğine tanık olduk. Ne yazık ki bununla ilgili de iç denetimlerin yapılmadığını, ecrimisil veya kira bedeli ödemediğini tespit ettik. Bunun için hukuki çalışmaları başlattık. Son 2,5 ay içerisinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda da kiralardan elde ettiğimiz tahsilatımızı yüzde 25 oranında artırdık."

"2018 yılında 95 milyon olan kira gelirinin 44 milyon TL'si tahsil edilmiş"

Belediyenin öz kaynaklarından elde ettiği gelirler arasında kira gelirlerinin önemli yer tuttuğunu ancak yeterli tahsilatın yapılamadığına dikkat çeken Ünal, şu bilgileri paylaştı:

"Örnek verecek olursak 2018 yılında 95 milyon TL civarında kira tahakkuk etmiş ama bu miktarın ancak yüzde 46'sı yani 44 milyon TL'si tahsil edilebilmiş. Bu bizim için çok düşük bir rakam. Başkanlık olarak bu miktarı artırmaya yönelik olarak çalışmalara başladık. Çalışmayan bir kira takip programı vardı. Üzerinde bir takım revizyonlar yaparak, kira takip programını faal hale getirdik ve kirada bulunan tüm taşınmazlarımızı anında buradan takip etmeye başladık. Hedefimiz kira tahsilatlarını yüzde 100 oranında gerçekleştirmektir. İnşallah bundan sonra da kira gelirlerini iki ya da üç katına çıkarmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz belediyenin bütçesi iki kanaldan oluşur. Birincisi merkezden gelen bütçe, ikincisi ise kendi öz kaynaklarıdır. Herhangi bir işletme ya da kurum kendi öz kaynaklarını, gelirlerini artırdığı zaman finansal yönden çok daha rahat edecektir. Ve hizmetleri sürdürebilir hale gelebilecektir."

"Taşınmazlar ederi üzerinden kiraya verilecek"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Büyükşehir Belediyesine ait kafe, büfe, spor salonu, halı saha gibi yüzlerce taşınmazın kirada olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra mevcut sözleşme şartlarına uyulup uyulmadığı başta olmak üzere tüm kiracılarımızı sıkı bir şekilde denetlemeye devam edeceğiz. Gelecek yıllarda da ihaleyle gerçek değeri üzerinden kiraya vereceğimiz taşınmazlardan 300 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.