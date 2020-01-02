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KDK'nin tavsiye kararlarına uyma yüzdesinde artış

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş:- "Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyum oranı 2013 yılında yüzde 20'lerde iken, 2017'de yüzde 65, 2018'de yüzde 70, 2019'da ise yüzde 75'e yükselmiştir"
 02 Ocak 2020 19:12
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KDK'nin tavsiye kararlarına uyma yüzdesinde artış

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyum oranının her geçen gün arttığını belirterek "Kurumun tavsiye kararlarına uyum oranı 2013 yılında yüzde 20'lerde iken, 2017'de yüzde 65, 2018'de yüzde 70, 2019'da ise yüzde 75'e yükselmiştir." dedi.

Genel Kurulda, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından, Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu'nun görüşülmesine geçildi.

İYİ Parti grubu adına söz alan Yokuş, hukuk devletlerinin temel görevinden biri de bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde idari mekanizmaların vatandaşların hukukunu korumada yetersiz kaldığını belirten Yokuş, "Hukukun temel amaçlarından birisi vatandaşları devlete karşı korumakla yükümlü olmasıdır. Fakat Türkiye'de işler tam tersi şeklinde işlemektedir. Yani hukuk kuralları, devleti vatandaşlarına karşı korumakla uğraşmaktadır. Bundan dolayı Türkiye'de idareyle vatandaş arasında genellikle sağlıksız bir ilişki vardır. Bu uyumsuzluktan dolayı vatandaşı koruyacak bir sisteme ihtiyaç doğmuştur." diye konuştu.

Bu noktada Ombudusmanlık kurumun öneminin ortaya çıktığına işaret eden Yokuş, "Ombudsmanlık kurumunun var olmasının en temel nedeni, vatandaşları güçlü ve tek taraflı kararlar alabilen yönetimin hukuk dışı, keyfi uygulamalarına karşı korumak, vatandaşların hak ve özgürlüklerine ilişkin olası sınırlamalara ve tehditlere karşı bir güvence oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yokuş, Kamu Denetçiliği Kurumunun özellikle son yıllarda daha etkin çalıştığını ve halkın avukatlığını yapmaya başladığını vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyum oranın her geçen gün arttığına dikkati çeken Yokuş, "Kurumun tavsiye kararlarına uyum oranı 2013 yılında yüzde 20'lerde iken, 2017'de yüzde 65, 2018'de yüzde 70, 2019'da ise yüzde 75'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Yokuş, kurumun tavsiye kararlarına her kurumun uymak zorunda olduğunu ancak bazı üniversite rektörlükleri, belediyeler, ÖSYM ve bazı bakanlıkların Kamu Denetçiliğinin tavsiye kararlarına uymadığını ifade etti.

Yokuş, bu kurumların keyfiyetini kabul etmelerinin mümkün olmadığını, demokratik hukuk devletlerinin Ombudsman kararlarına uygulamakla mükellef olduğunu vurguladı.

- "Kadına yönelik şiddet felç gibi bedenimizi sardı"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da "Kadına yönelik şiddet, ağır bir taş gibi ayaklarımıza bağlandı, felç gibi bedenimizi sardı." dedi.

Yasal düzenlemelere rağmen kadına yönelik şiddet vakalarının artarak devam ettiğini belirten Taytak, cezaların yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

2019 yılında öldürülen kadın sayısının 474 olduğunu, cinayetlerin yüzde 95 oranında eş, nişanlı veya arkadaş tarafından işlendiğini dile getiren Taytak, "Kadın, çocuk cinayeti davalarında kravat takmak, hakime 'efendim' diye hitap etmek mahkemeler tarafından iyi hal kabul edilmemelidir. Bu durum, kamu vicdanında rahatsız edici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır." diye konuştu.

Çocuk istismarı ve çocuk cinayetlerinin ülkenin kanayan diğer bir yarası olduğunu belirten Taytak, çocuk istismarı ve cinayetlerinin de arttığını ifade etti.

Çocukların her yerde istismara uğradığını, bunun ağır bir çocuk hakları ihlali olduğunu söyleyen Taytak, bu durumun Türk toplum yapısına da zarar verdiğini kaydetti.

Çocuk istismarcılarının ceza indiriminden hiçbir şekilde yararlandırılmaması gerektiğini belirten Taytak, küçük yaşta evlendirilen kız çocukları sorununun çözümüyle ilgili de bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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