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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Malatya'da, jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
 02 Ocak 2020 19:17
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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında yeni yılın ilk gününde 19 Mayıs Fatih İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Öğrenci ve öğretmenlere sunum eşliğinde trafikte dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, "Projeyle, trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Dilek, daha sonra öğrencilere kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, öğrencilerin trafik işaret ve levhalarına uymalarını istedi. Eğitimin ardından öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Ayrıca Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında jandarma timlerince 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik bilgilendirme seminerlerinin devam edeceği bildiri
Anadolu Ajansı
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