'İstihdama dayalı bir büyüme süreci başlatacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracata, yüksek katma değere ve istihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacaklarını belirtti.

Bakan Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen "Tekirdağ İş Dünyası Buluşması"nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekirdağ'ın, Türkiye ekonomisinde başlayan değişimin lokomotifi olma potansiyeline sahip en önemli şehirlerden olduğunu belirten Albayrak, "Verimli toprakları, zengin altyapısı ve eşsiz coğrafi konumu ile bölge sanayisine sağladığı ham madde katkısı, sahip olduğu OSB ve ASB'leri, ulaşım ve kaliteli iş gücü imkanları, hızla gelişen sınai yatırımlarıyla ekonomimize önemli katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Albayrak, Tekirdağ'ın sağladığı katkının yanında, katma değerli ve ihracata dayalı üretiminin sahip olduğu altyapı ile büyük bir cazibe merkezi haline de geldiğini vurgulayarak "Bugün burada, 'Tekirdağ ekonomisinin potansiyelini hayata geçirmek için neler yapabiliriz'i birlikte belirleyeceğiz. İnşallah, çok kısa sürede Tekirdağ'ın potansiyelini harekete geçirecek ve önemli yatırım merkezlerinden biri olmasını sağlayacak birçok adımı atacağız." şeklinde konuştu.

- "Değişim dönemiyle ilgili yeni bir faz başlatacağız"

Bakan Albayrak, birçok kesimin beklentilerinin ötesinde bir performansla, enflasyonda, büyümede, faizlerde, piyasa faizlerinde özellikle tarihi değişimlerle 2019 yılını kapattıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Şimdi bu değişim dönemiyle ilgili yeni bir faz başlatacağız. İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız. Çok kısa bir zamanda attığımız tohumlar, çok yakında filizlere, ağaçlara dönmeye başlayacak. Bugün sabah Çanakkale'de de ifade ettim. Enerji Bakanlığı döneminde madencilikte attığımız adımların tohumları yeşermeye başladı. Altında 20-25 tonlardan Cumhuriyet tarihi rekoru 2019 yılı 38,5 tonla yılı kapadık. Yerli kömür üretimi 50-60 milyon tonlardan 100 milyon tonu geçtik. Türkiye'nin yerli kaynaklarıyla dönüşüm özelindeki bu süreç çok önemli bir netice vermeye başladı."

2020 İVME yılı' dediğimiz, yani 'İleri, Verimli ve Milli Endüstri' yılı olacak. Büyüme politikamız da kaynak kullanma politikamız da İVME üzerine inşa edilecek. Kaynakları çok daha verimli çok daha kaliteli şekilde doğrudan bu model üzerinde kurgulayarak yöneteceğiz. Ekonominin tüm kurumlarıyla bu hedefi sahiplenerek politikalarımızı bunun üzerine inşa edeceğiz. Mayıs 2019'da ilk tanıttığımızda İVME modelinde şunu ifade ettik; yıl sonuna kadar belirli bir hacimde, belirli bir limitte yaklaşık 47 milyar dolarlık ithalatı ikame edecek alanlara finansman sağlayacağız. Bu alanları belirledik. Şimdi bunları ikame edecek şekilde yatırım gerçekleştirecekse, şu şartlarda... Yıl sonunda baktığımızda kredi tutarı yaklaşık 48 milyar liraya ulaştı. Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında da şu ana kadar 48 milyar liralık tahsisin yanında kullandırılan rakam 30 milyar liraya yaklaştı."

- "56 bin 564 kişi ve kuruma kredi kullandırıldı"

Bakan Albayrak, Türkiye genelinde 59 bin 461 kişi ve kuruma limit tahsis edilirken, 56 bin 564 kişi ve kuruma da kredi kullandırıldığını bildirdi.

Sektör bazında incelediklerinde ortaya çıkan tabloda, ne kadar hedef odaklı hareket ettiklerinin görüldüğünün altını çizen Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ham madde ara malı alanında 6 bin 53 sanayicimize 26,2 milyar lira kredi tahsis edildi. 4 bin 628 sanayicimize 15,1 milyar lira uygun, ucuz, uzun vadeli finansman kullandırıldı. Makine imalat sektöründe 2 bin 34 makine imalatçısı sanayicimize 7,1 milyar lira kredi limiti tahsis edildi. 1519 sanayicimize 4,2 milyar lira kredi finansmanı sağlandı. Yerli makine alımlarında 3 bin 762 yerli makine alıcısına 8,7 milyar lira kredi tahsis edildi. 2 bin 746 yerli makine alıcısına 4,6 milyar lira finansman sağlandı. Bir diğer öncelikli üretim alanımız olan seracılıkta 14 bin 803 çiftimize yaklaşık 3 milyar lira finansman kullandırıldı. Fiyatlardaki dalgalanmaları giderecek seracılığın yanında, tarımsal ithalatın önlenmesine yönelik hedefler doğrultusunda stratejik bitkisel üretim yapan 33 bin 12 çiftçimize 2,6 milyar lira kredi limiti tahsis edildi ve tamamı kullandırıldı."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni ekonomi programında öngördüğümüz yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen "Tekirdağ İş Dünyası Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2019 yılının ikinci yarısında başladığı modelle ithalatı ikame edecek katma değer üretimi ve büyüyecek alt yapıyı nakış gibi işlemeye başladığını söyledi.

Sanayiciyi, ihracatçısını küresel rekabette avantajlı hale getirecek adımları atmaya başladıklarını anlatan Albayrak, "İhracat, üretim noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha yoğun bir şekilde bu süreçleri destekleyeceğiz. Bu yıl kırılan rekorları, yarın açıklanacak, 2019 tüm zamanların ihracatta rekor yılı olacak. İnşallah 180 milyar dolarlık hedefi herhalde geçeceğiz." diye konuştu.

Bu çerçevede baktıklarında her geçen yıl bu hedefleri daha da ileri taşıyacaklarının altını çizen Albayrak, şöyle devam etti:

"İhracatçımızı, üreticimizi daha da destekleyip sevindirerek özellikle bu adımları atacağız. Malumunuz ihracatçımızın uzun zamandır beklediği bir düzenleme vardı. Özellikle ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı kararına ilişkin tebliğ noktasında bazı talepleri vardı. Çok yakın dönemde bununla ilgili değişiklik yaptık. Bu değişiklikle birlikte önceki uygulamalarda ihracatçılarımız, yurt içine getirme durumunda olduğu bedellerin en az yüzde 80'ini Türk lirasına çevirme durumunda kalıyordu. Bize çok yoğun talepleri vardı. 'Getiriyoruz döviz bozduruyoruz, tekrar döviz alıyoruz.' Bankalar bu durumdan para kazanıyor. Bu düzenlemeyle bu zorunluluğu ortadan kaldıralım. Malumunuz bir kaç gün önce bu düzenlemeyle birlikte bundan sonra bu zorunluluk ortadan kalktı. Bunun yanında Türk Lirası olarak yapılacağı beyan edilen ihracatların bedellerini özellikle döviz olarak yurda getirebilmesinin alt yapısıyla ilgili birçok düzenlemeler, süre uzatımları, farklı ülkelerle yaşanabilecek problemlerle alakalı da düzenlemeler yaptık. İhracat hesaplarının süreleri, vergi indirimlerinde özellikle küçük veri ölçekli KOBİ'lerimizle alakalı, KOBİ ihracatçılarımızla alakalı karışıklıkların rahatlatılacağı düzenlemeler."

- "Türkiye yüzde 5 büyüyecek bir ülke"

Bakan Albayrak, ihracatçıların birçok açıdan karşılaştıkları bürokrasiyi azaltıcı adımları attıklarını dile getirdi.

2020 yılının bu anlamda ihracatçılar açısından çok daha etkili ve güzel bir yıl olacağına işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda gerekli genelgeyi tüm bu noktadaki gereken ekstra adımları da en kısa zamanda yayınlamaya ve adımları atmaya devam edeceğiz. İhracatçımız, üreticimiz açısında özellikle sanayicimiz açısından önümüzdeki 2020 yılıyla birlikte çok daha arzu ettiğimiz büyümeyi ve sıçramayı yaşayacağımız yüzde 5 baz büyüme... Her yerde bunu diyorum, yüzde 5 büyüme. Türkiye ekonomisi büyümenin nüfus ve üretimden kaynaklı büyümenin 2 temel unsuru ülkemizde var. Hem nüfus artış hızı itibarıyla hem üretime dayalı sanayiye dayalı ihracata dayalı büyüme ihtimaliyle Türkiye yüzde 5 büyüyecek bir ülke."

Albayrak, Türkiye'nin son 6 yıldır birçok süreç yaşadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2013 Gezi'den beri Türkiye olarak fiili resmi savaştayız. Gezi, 17-25, 15 Temmuz darbesi, Suriye, İran, Irak, yaşanan süreçler, terör saldırıları, küresel süreçler, kur atakları, tüm bu yaşananlar içerisinde bir de son 5 yılda 8 seçimin yaşandığı bir ülkede... Çok yoğun bir seçim enflasyonundan geçtiği, her seçimin belirsizlik, kararsızlık, ötelenen yatırımlar ve bunların yanında içeriden ve dışarıdan maruz kalınan bu süreçlerden tekrardan artık doğal büyüme patikası dediğimiz artık yüzde 5'e büyüme trendine gireceği süreci başlatıyoruz. 2020'yi bulmadan 2019'un son çeyreğinde yüzde 5'e dönüş sinyallerini güçlü bir şekilde vermeye başladık. Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni ekonomi programında öngördüğümüz yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. 2020-2022 dönemindeki tüm bu potansiyel büyüme, ekonomik gelişme, istihdam noktasında adımlarımız adım adım daha da güçlenerek artarak devam edecek."

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantının ardından Bakan Albayrak partisinin il başkanlığını da ziyaret etti.