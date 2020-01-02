Haftanin'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
|02 Ocak 2020 19:36
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 2 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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