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Bankacı eşini öldürdükten sonra parçalara ayırmış

Mersin'de boşanma aşamasında olduğu bankacı eşi Cemile Ertürkoğlu'nu (34) vahşice öldüren Mustafa Ertürkoğlu (36) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın eşini öldürdükten sonra parçalara ayırdığı ve eziyet çektirerek öldürme şeklinde nitelikli hali bulunmadığı açıklandı.
 02 Ocak 2020 19:41
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Bankacı eşini öldürdükten sonra parçalara ayırmış

Mersin'de boşanma aşamasında olduğu bankacı eşi Cemile Ertürkoğlu'nu (34) vahşice öldüren Mustafa Ertürkoğlu (36) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın eşini öldürdükten sonra parçalara ayırdığı ve eziyet çektirerek öldürme şeklinde nitelikli hali bulunmadığı açıklandı.

Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu'na, 6 Aralık 2019'da gerçekleştirilen duruşmada, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca cezada tahrik indirimi uygulanmamasına da karar verildi. Verilen cezayı yeterli bulmayan avukatlar, eşini parçalayan ve kıyma makinesinden geçiren Ertürkoğlu'nun 'canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' ve 'ölünün hatırasına saygısızlık' suçlarından da ceza alması istemiyle kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

İstinaftan gelecek karar beklenirken, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ertürkoğlu'na verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın öldürme olayını tasarlayarak yaptığına yönelik yeterli delilin bulunmadığı belirtilerek, "Cinayette kullanılan maket bıçağı, sanığın günlük işinde kullandığı ve çalışma odasında masanın üzerinde rastgele bulunan ve birden fazla olan bir araç olup, bu maket bıçağını cinayeti işlemeye karar verdikten sonra bu eylemini gerçekleştirmek amacı olmadığını doğrulamaktadır. Cinayeti gerçekleştirdikten sonra kullandığı anlaşılan kıyma makinesinin de cinayetten sonra delillerin ortadan kaldırılmasını sağmak amacıyla sanık tarafından alındığı dosyada sabittir. Sanığın cinayeti gerçekleştirdikten sonra ceset parçalarını gömeceği yerler ile ilgili önceden keşif yaptığı ve buna ilişkin bir hazırlık hareketinin olduğu yönünde dosyada hiçbir delil de mevcut değildir. Sanığın olay anını ve olaydan sonrasını ayrıntılı olarak anlatması şeklindeki eylemi ise sanığın olayı tasarladığı şeklindeki yorumlanmasında mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca sanığın ceset üzerinde kesme, parçalara ayırma gibi işlemleri de öldürmeden önce gerçekleştirdiğine dair hiçbir delilin olmadığı belirtilerek, eziyet çektirerek öldürme şeklinde nitelikli halin bulunmadığı kabul edildi.

Olayın geçmişi

28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu, bankacı eşi Cemile Ertürkoğlu'nun kayıp olduğunu belirterek polise başvurmuş, şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlatmış ve çiftin evinde yapılan aramada kan izlerine rastlanınca Ertükoğlu gözaltına alınmıştı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadın öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarını Mersin Şehir Mezarlığında bulmuş, Mustafa Ertükoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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