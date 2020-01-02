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Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği içmiş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı gecesi aşırı alkol nedeniyle komaya girip, hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Görev yaptığı Honaz F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki infaz korma memurlarının son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Karaayvaz'ın geceyi birlikte geçirdiği arkadaşları polise, alkollün yanında enerji içeceği içtiklerini söyledi.
 02 Ocak 2020 20:08
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Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği içmiş

Olay, Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde yılbaşı gecesi meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşları diş hekimleri Betül Karaayvaz ve Kaan Y., plastik cerrah Süleyman Ali Y. , harita mühendisleri Özgür Deniz A. ve Nurullah T.'yi evine davet etti. Grup, gece boyu alkol aldı. Dün sabah ise Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaayvaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

3 ARKADAŞ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık durumları iyi olan diğer 3 arkadaş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Arkadaşların ifadelerinde alkolle birlikte enerji içeceği tükettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evdeki yiyecekler ile içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü içeceklerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.

UYUŞTURUCU ARAMASI YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nün özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri, evde uyuşturucu madde araması yaptı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeya rastlanmadı. Karaayvaz ve komaya giren Süleyman Ali Y.'nin otomobilleri de incelenmek üzere çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Karaayvaz'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından genç diş hekimi için Hilal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Karaayvaz'ın ablası Özlen Karaayvaz, tabutun başında gözyaşı döktü. Baba Halil Karaayvaz ise taziyeleri kabul etti. Honaz ilçesindeki F Tipi Kapalı Cezaevi'nde diş hekimliği yapan Betül Karaayvaz'ın cenazesine çok sayıda infaz koruma memuru da katıldı. Diş hekiminin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİRİ KOMADAN ÇIKTI

Öte yandan diş hekimi Kaan Y. ve doktor Süleyman Ali Y.'nin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Süleyman Ali Y.'nin yoğun bakımda tutulduğu, Kaan Y.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi.

KAN VE İDRAR ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Hayatını kaybeden Betül Karaayvaz, tedavileri süren Kaan Y. ve Süleyman Ali Y.'den alınan kan ve idrar tahlilleri incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na, evden alınan gıda ve içecek numuneleri ise İzmir'deki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.
DHA
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