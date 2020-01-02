Türk turizm şirketi, Alman Neckermann'ı satın aldı
|02 Ocak 2020 19:46
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Türk turizm şirketi Anex Tour'un, iflas eden Thomas Cook'un Almanya'daki şirketlerinden Neckermann Reisen'i de satın aldığı bildirildi.
Thomas Cook'un iflas sürecini yöneten kayyumdan yapılan açıklamada, Anex Tour'un, Neckermann Reisen'i de satın aldığı belirtildi.
Açıklamada, satışın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Satın almanın düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Özellikle Rusya pazarında gücüyle deneyimli tur operatörü olan Anex Tour ile Neckermann markası kesinlikle güçlü bir pazar varlığına sahip olmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.
Anex Tour, daha önce Thomas Cook'un Almanya'daki diğer şirketleri Öger Tours ve Bucher Reisen'i de satın almıştı.
Açıklamaya göre, 1996 yılında kurulan ve 48 ülkede temsil edilen Anex Tour'un 18 ülkede kendi ofisleri bulunuyor ve yaklaşık 6 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.
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