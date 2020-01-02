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KDK'nin taleplerine olumsuz yaklaşan kurumlara yaptırım talebi

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal:- "KDK'nin bilgi ve belge taleplerine olumsuz yaklaşan veya gecikmeli olarak karşılık veren idarelerin sorumluları hakkında yasal yaptırım getirilmesi uygun olacaktır"
 02 Ocak 2020 19:56
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KDK'nin taleplerine olumsuz yaklaşan kurumlara yaptırım talebi

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) bilgi ve belge taleplerine olumsuz yaklaşan veya gecikmeli olarak karşılık veren idarelerin sorumluları hakkında yasal yaptırım getirilmesinin uygun olacağını belirtti.

KDK Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonun raporu üzerinde AK Parti Grubu adına söz alan Dal, idarenin işlem ve eylemleriyle tutum ve davranışı sonucu, hak ve özgürlükleri veya menfaatleri ihlal edilen gerçek ve tüzel kişilerin KDK'ye başvurabildiğini anımsattı.

Kuruma başvuruda bulunabilmek için zorlaştırıcı hiçbir ek şartın bulunmadığını ifade eden Dal, tüm bireylerin yanında şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve benzeri tüzel kişilerin de başvuru hakkına sahip olduğunu söyledi.

Dal, KDK'ye başvurularda hiçbir ücretin de alınmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kuruma, idareyle, hangi konuda olursa olsun sıkıntı yaşayan, mağduriyeti bulunan vatandaşlarımızın yaptığı başvurular süratle ve öncelikle dostane çözüm yolları denenmek suretiyle incelenerek, hak ihlallerinin ve mağduriyetlerin oluştuğu alanlar tespit edilip tavsiye kararları veriliyor. Kurum, aynı zamanda bir insan hakları kurumu olması nedeniyle insan hakları, çocuk, kadın, engelli hakları, bilgi edinme hakkı, eğitim öğretim hakkı, internet üzerinden kişilik hakları ihlalleri gibi ülkemizde hassasiyet arz eden tüm konulara önemle eğilmekte ve bu konudaki hak ihlallerinin giderilmesi için gerekli çalışmaları yürütmektedir."

KDK'nin başarısının bir ölçüsünün de kurum tarafından verilen tavsiye kararları ile idarelerin bunlara uyum oranı olduğunu belirten Dal, 2018'de verilen tavsiye ve kısmen tavsiye kararlarının toplamının, kurumun kuruluşundan bugüne kadar verdiği kararların toplamından daha fazla olduğunu kaydetti.

Dal, ombudsmanlığın bir kültür haline geldiği ve güçlü yetkilerle donatıldığı ülkelerde kararlara uyum oranının yüzde 80-90 oranında bulunduğu düşünüldüğünde, Türkiye'de bu oranın yüzde 70 olmasının sevindirdiğini ifade etti.

AK Parti'li Dal, KDK'nin bilgi ve belge taleplerine olumsuz yaklaşan veya gecikmeli olarak karşılık veren idarelerin sorumluları hakkında yasal yaptırım getirilmesinin uygun olacağını belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nda düzenleme yapılarak "idari başvuru yollarının tüketilmesi" hususunun esnetilmesi gerektiğini söyleyen Dal, ayrıca Kamu Başdenetçisinin görev ve yetkilerinin, yapılacak yasal düzenlemede genişletilmesinin de faydalı olacağına inandıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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