1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: "Konu ile ilgili UMKE birimine bildirim yapılmış olup UMKE ekipleri hastaneye intikal ederek, gerekli ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda herhangi zehirli gaz bulgusuna rastlamamıştır"
 02 Ocak 2020 20:01
Yazdır
Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kokuyla ilgili incelemelerde herhangi bir zehirli gaz bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün bir koku hissedildiği ve ilgili yerlere bildirimde bulunulduğu belirtildi.

Hastaların ve personelin muayenelerinde zehirlenmeye dair bir bulguya rastlanılmadığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili UMKE birimine bildirim yapılmış olup UMKE ekipleri hastaneye intikal ederek, gerekli ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda herhangi zehirli gaz bulgusuna rastlamamıştır." denildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım
02 Ocak 2020 21:05		 CHP'li Ünsal: Liyakatsızlık KDK'ye başvuruyu artırıyor
02 Ocak 2020 20:44
'Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek'
02 Ocak 2020 20:32		 KDK'nin taleplerine olumsuz yaklaşan kurumlara yaptırım talebi
02 Ocak 2020 19:56
AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi
02 Ocak 2020 19:51		 'KDK'ye yasa teklif etme yetkisi verilmeli'
02 Ocak 2020 19:31
'İstihdama dayalı bir büyüme süreci başlatacağız'
02 Ocak 2020 19:18		 KDK'nin tavsiye kararlarına uyma yüzdesinde artış
02 Ocak 2020 19:12
Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu
02 Ocak 2020 18:42		 Erdoğan, Trump ile Suriye ve Libya'yı görüştü
02 Ocak 2020 18:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Drone destekli 727 polisli uyuşturucu operasyonu21:05 - Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım20:51 - Ebevenyler dikkat! Dövme yaptırma yaşı 14'e indi!20:44 - CHP'li Ünsal: Liyakatsızlık KDK'ye başvuruyu artırıyor20:39 - Aldatan eşini canlı yayında böyle cezalandırdı!20:32 - 'Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek'20:27 - Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz süresi sona erdi20:22 - Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı20:18 - Calum Chambers sezonu kapattı20:13 - EGM: Yılbaşı denetim bilançosu açıklandı
20:08 - Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği içmiş20:01 - Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama19:56 - KDK'nin taleplerine olumsuz yaklaşan kurumlara yaptırım talebi19:51 - AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi19:46 - Türk turizm şirketi, Alman Neckermann'ı satın aldı19:41 - Bankacı eşini öldürdükten sonra parçalara ayırmış19:36 - Haftanin'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu19:31 - 'KDK'ye yasa teklif etme yetkisi verilmeli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alacak?
TOGG'dan yerli otomobil sipariş açıklaması
Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kakule 3
Libya tezkeresine hayır oyu vereceğiz 1
peynirli muz kızartması 2
yahya kemal beyatlı 1
ahilik sandığı uygulaması 1
atiye 3
ab kan grubunun sanıldığı gibi olmaması 2
acil arama-The call filmi 1
Jean Baptiste Grenouille 2
ulaşgkc 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kocaeli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Hitit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Kastamonu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam