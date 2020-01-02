Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: "Konu ile ilgili UMKE birimine bildirim yapılmış olup UMKE ekipleri hastaneye intikal ederek, gerekli ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda herhangi zehirli gaz bulgusuna rastlamamıştır"
|02 Ocak 2020 20:01
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kokuyla ilgili incelemelerde herhangi bir zehirli gaz bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün bir koku hissedildiği ve ilgili yerlere bildirimde bulunulduğu belirtildi.
Hastaların ve personelin muayenelerinde zehirlenmeye dair bir bulguya rastlanılmadığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili UMKE birimine bildirim yapılmış olup UMKE ekipleri hastaneye intikal ederek, gerekli ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda herhangi zehirli gaz bulgusuna rastlamamıştır." denildi.
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