Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı.
|02 Ocak 2020 20:22
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