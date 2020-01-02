Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz süresi sona erdi
Kanal İstanbul için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'na itiraz süresi sona erdi.
|02 Ocak 2020 20:27
|Yazdır
Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'na itiraz süresi sona erdi.
İtiraz süresinin mesai bitiminde sona ermesinin ardından, projeye karşı olduğunu belirten bir grup, Beşiktaş'taki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı
Projenin durdurulması isteyen gruptakiler, İstanbul'un su kaynaklarının projeyle olumsuz etkileneceğini öne sürdü. Gruptakiler, polisin güvenlik önlemi aldığı açıklamanın ardından bölgeden ayrıldı.
Kanal İstanbul Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'na yönelik 10 gün boyunca vatandaşların olumlu ya da olumsuz görüşleri alındı. ÇED Raporu, toplanan görüşlerle beraber 5 iş günü içerisinde onaya sunulacak.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
02 Ocak 2020 20:22
|Ankara Büyükşehirden kira gelirlerine sıkı takip
02 Ocak 2020 19:07
|Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi
02 Ocak 2020 17:25
|Bir Üniversite de öğretim görevlisi ilanına 'dalıcılık belgesi' şartı koydu
02 Ocak 2020 16:54
|'Birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı' haberine açıklama
02 Ocak 2020 16:48
|Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi
02 Ocak 2020 16:28
|Özelleştirme kapsamındaki bazı parsellerin imar planı değiştirildi
02 Ocak 2020 15:39
|Termik santrallere kilit 'baca gazı arıtma sistemi'nden vuruldu
02 Ocak 2020 15:32
|KDV'yi mobilyada yüzde 8'e indiren karar Resmi Gazete'de
02 Ocak 2020 15:13
|TMSF'den 'Nissan Ceo'suna özel jet' iddialarına yalanlama
02 Ocak 2020 14:59