'Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
|02 Ocak 2020 20:32
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım
02 Ocak 2020 21:05
|CHP'li Ünsal: Liyakatsızlık KDK'ye başvuruyu artırıyor
02 Ocak 2020 20:44
|Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama
02 Ocak 2020 20:01
|KDK'nin taleplerine olumsuz yaklaşan kurumlara yaptırım talebi
02 Ocak 2020 19:56
|AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi
02 Ocak 2020 19:51
|'KDK'ye yasa teklif etme yetkisi verilmeli'
02 Ocak 2020 19:31
|'İstihdama dayalı bir büyüme süreci başlatacağız'
02 Ocak 2020 19:18
|KDK'nin tavsiye kararlarına uyma yüzdesinde artış
02 Ocak 2020 19:12
|Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu
02 Ocak 2020 18:42
|Erdoğan, Trump ile Suriye ve Libya'yı görüştü
02 Ocak 2020 18:25