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'Bilinmesini isterim' dedi ve açıkladı: Hazırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir." dedi.
 02 Ocak 2020 21:21
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'Bilinmesini isterim' dedi ve açıkladı: Hazırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üzerimize düşen alanlarla alakalı şuan kamuoyu tarafından bilinmesini isterim tüm konularımızı sıkı ve dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Gerekli tedbirlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Ne İdlib'de ve ne de Güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir. Gizleyip gizlemediğimiz bir durumda söz konusu değildir" dedi.

Suriye Görev Gücü Bilgilendirme Toplantısı için Hatay'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Hatay İl Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne geçti. Toplantı öncesi açıklamada bulunan Bakan Soylu, sınır güvenliği ve tedbirleri hakkında bilgileri sürekli güncellediklerini ve hazırlıksız oldukları herhangi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Soylu, "Kıymetli arkadaşlar, bugün burada inceleyeceğimiz başlıklarda ne durumda olduğumuzun genel bir değerlendirmesini yapmış olacağız. Hem de sınırımızın ötesinde özellikle de İdlib'de şuan da yaşanan gelişmeleri gerek valiliğimiz, gerek jandarmamız, gerek emniyetimiz, gerek AFAD başkanlığımız, Göç Genel Müdürlüğümüz ve tüm kurumlarımızla burada değerlendirme imkanı bulmuş olacağız. Genel olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde hayatın normale dönebilmesi için hem aileler belirli bir plan dahilinde aynı zamanda Suriye görev gücü şemsiyesinde çalışmalar sürmektedir. Bununla birlikte sizlerin de yakından takip ettiği gibi son günlerde İdlib'de bir takım gelişmeler söz konusudur. Orada yaşanan çatışmalar dolayısıyla özellikle Güney'den sınırlarımıza doğru sivil insanların bir hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir göç hareketiyle karşı karşıyayız. Bu daha önce öngörülmüş olup ve bir süredir de takip ediyoruz. Buna ilişkin ne gibi tedbirler alacağımıza ilişkin bir takım planlamalar yapmıştık. Hatta geçen dönem geldiğimde de yine bir hareketlenme söz konusuydu. İdlib'e yoğun bir baskı söz konusuydu. Kasım ayıydı ve yine bu masa etrafında aynı değerlendirmeleri gerçekleştirmiştik. Bugünde buradaki arkadaşlarımızla yine tüm tedbirleri, son durumu, İdlib ve Suriye içerisindeki hareketlenmenin genel değerlendirmesini birlikte yapmış olacağız. Elbette ki Suriye meselesinin sadece askeri yönü yok, bu işin sivil tarafı da var. Çatışmalar, istikrarsızlık ve diğer sorunlar, alt yapıya gelen zararlar sivil yaşamın sürdüğü bölgelerde cereyan etmektedir. Dolayısıyla burada yaşanan her olumsuzluk maalesef sivillere yansıyan tarafı da var. Bu gelişmelerin siviller açısından nasıl bir etki yaratacağının planlanması ve kurgularken de esasiyet gösterilmesi gerekmektedir. İşte bu sebeple de bu tür toplantıları hem bakanlık olarak hem de kurumlarla birlikte belirli periyotlarla ve sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Özellikle üzerimize düşen alanlarla alakalı şuan kamuoyu tarafından bilinmesini isterim tüm konularımızı sıkı ve dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Gerekli tedbirlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Ne İdlib'de ve ne de Güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir. Gizleyip gizlemediğimiz bir durumda söz konusu değildir" dedi.

Toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bu illerden emniyet müdürleri ve askeri yetkililer de katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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