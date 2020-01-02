Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i tutuklandı.
|02 Ocak 2020 21:43
|Yazdır
Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i tutuklandı.
Taşdeniz'in öldürülmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.K, İ.T, H.İ.G. isimli çocuk şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.T. ve H.İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan şoföre 1 yıl 8 ay hapis
01 Ocak 2020 23:54
|İstinaf, Yavaş'la kavgalık olan Kesgin'e verilen cezayı onadı
31 Aralık 2019 12:29
|Belediye işçisini tabancayla öldüren 2 zanlı tutuklandı
29 Aralık 2019 21:18
|10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı
29 Aralık 2019 19:19
|Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama
28 Aralık 2019 17:31
|Kayseri'de 'cezaevinde isyan' davasında 10 sanığa hapis cezası
27 Aralık 2019 16:52
|Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası
27 Aralık 2019 13:41
|Lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye hapis
26 Aralık 2019 19:51
|Çocuklara yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis kararı
26 Aralık 2019 17:04
|17,5 yıl hapis cezası aldı, hakimlere teşekkür etti
25 Aralık 2019 19:23