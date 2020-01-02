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Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i tutuklandı.
 02 Ocak 2020 21:43
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Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i tutuklandı.

Taşdeniz'in öldürülmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.K, İ.T, H.İ.G. isimli çocuk şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.T. ve H.İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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