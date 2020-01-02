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Türkiye'ye karşı 3'lü hamle! İmzalar atıldı

TÜRKİYE'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın ardından İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminden ilgili bakanlar, Atina'da, Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) imza koydu. Türk Dışişleri de imzalanan anlaşma için yaptığı açıklamada "Beyhude adımların yeni bir örneğidir" dedi.
 02 Ocak 2020 21:48
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Türkiye'ye karşı 3'lü hamle! İmzalar atıldı

TÜRKİYE'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın ardından İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminden ilgili bakanlar, Atina'da, Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) imza koydu. Türk Dışişleri de imzalanan anlaşma için yaptığı açıklamada "Beyhude adımların yeni bir örneğidir" dedi.

Doğu Akdeniz'den Rumlar ve İsrail'in çıkarılacağı gazı Avrupa'ya taşıması planlanan EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın imza töreninde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades hazır bulundu. Görüşmelerin ardından proje, Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hadzidakis, Kıbrıs Rum yönetimi Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis ve İsrail Enerji Yuval Steiniz tarafından imzaladı.

'PROJE TEHDİT DEĞİL'

ABD ve AB'nin de destek verdiği ifade edilen imza törenin ardından liderler kısa birer açıklama yaptı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, projenin bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunacağını söyledi. ABD'nin projeye destek verdiğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Miçatakis, EastMed boru hattının inşasının Avrupa enerji güvenliğini güçlendireceğini, projenin bir tehdit olmadığını kaydetti.

Netanyahu da, EastMed projesinin Doğu Akdeniz'de istikrarı artırdığını ileri sürdü. Bugünün hatırlanacağını söyleyen Netanyahu da, projenin üçüncü bir taraf için tehdit olmadığını, İsrail için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

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Rum lider Nikos Anastasiades ise, "Bölgedeki gelişmeler son derece önemli. Bugün tarihi bir gün. Geliştirdiğimiz ortaklıklar herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik değil. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde barış ve güvenlik ortak arayışını güçlendiriyor" dedi.

'İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ'

Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hadjidakis ise imzaladıkları projenin hiçbir ülkeye karşı olmadığını söyledi. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerle işbirliğine açık olduklarını kaydeden Kostis Hadjidakis, "Bu projenin hayata geçirilmesi için açılan yol, gül yapraklarıyla serpili olmayacak, çeşitli zorlukları olacak. Ancak sabırla, ısrarla bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

YILDA 12 MİLYAR METRE KÜP

Projeye göre Doğu Akdeniz'de çıkarılacak doğalgaz önce Kıbrıs Rum Kesimi, ardından Girit'e gidecek. Oradan da Yunanistan'ın Mora Yarımadası'na geçecek boru hattı, en son İtalya'da son bulacak. Uzmanlar tarafından 6 ile 15 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen EastMed boru hattının yılda 12 milyar metre küp gaz taşıması planlanıyor.

RUM UZMAN: SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Rum Hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, EastMed projesinin sürdürülebilir olmadığını, projenin Avrupada ekonomik ve siyasi açıdan uygun görülmediğini savundu. Rum Uzman Ellinas, yeni Avrupa Komisyonu başkanlığının önceliğinin 2050ye kadar sıfır fosil yakıt atığı olduğunu, bunun da ABnin tamamen farklı bir istikamete yöneldiği anlamına geldiğini kaydetti.

Projeye yatırım yapacak şirketin de bulunamadığına dikkat çeken Ellinas, "Avrupa piyasaları kaybedildi. Asya piyasaları da çok rekabetçi" dedi.

DIŞİŞLERİ: BEYHUDE ADIMLARIN YENİ BİR ÖRNEĞİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşmanın imzalanması, bölgede ülkemizi ve KKTC'yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir" dedi.

Açıklama şu şekilde:

"EastMed doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın imzalanması, bölgede ülkemizi ve KKTC'yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. Bu hususu bir kez daha uluslarararası toplumun dikkatine getiriyoruz.

Doğu Akdeniz'de bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa'daki tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye'dir. Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine işbirliği kapılarının kapatılması, aslında bazı ülkelerin işbirliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde koştuğunun açık göstergesidir. Bu tür kirli hesapların geçmişte olduğu gibi gelecekte de tutmayacağını proje sahiplerine hatırlatırız."
DHA
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