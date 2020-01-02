Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley:- "Başkan Trump, dış müdahalelerin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğine işaret etti. İki lider ayrıca Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin korunması amacıyla tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı"
|02 Ocak 2020 21:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya ve İdlib'deki son durumun ele alındığı bildirildi.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Gidley, açıklamasında, "İki lider ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı. Başkan Trump, dış müdahalelerin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğine işaret etti. İki lider ayrıca Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin korunması amacıyla tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.
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