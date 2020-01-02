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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya jest!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya imzalı forma hediye etti.
 02 Ocak 2020 22:03
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya jest!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya imzalı forma hediye etti.

Geçtiğimiz sezon "Fenerbahçe WinWin" kampanyasını hazırlayan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile görüştü.

Acun Ilıcalı, Ali Koç'tan imzalı forma hediye aldığını ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Benim için çok anlamlı bir an... Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam..." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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