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AK Parti'li vekil Somalılar'dan özür diledi

Manisa'nın Soma ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği süre dolmasına rağmen bacalarına filtre takılmadığı için 1 Ocak itibari ile faaliyeti durdurulan termik santralin, 6 ünitesinden 4'ünün tekrar çalıştırılmasına, 12 bin 500 konut ve iş yerine ısıtmada kullanılan sıcak su akışının sağlanması için izin verildi. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, bu süreçte yaklaşık 15 saat süreyle sıcak su verilemediği için soğukta kalarak mağdur olan Somalılar'dan yazılı açıklama yaparak özür diledi.
 02 Ocak 2020 22:08
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AK Parti'li vekil Somalılar'dan özür diledi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği bir aylık süreye rağmen zehir saçan bacalarına filtre takmadığı için 1 Ocak'tan itibaren üretimi durdurulan altı santralden biri de Soma Termik Santrali oldu. Her birinde bir buhar türbini jeneratörü, bir kazan, bir kondeser, bir soğutma kulesi olan, her biri 165 megawatt gücünde altı ünitesi bulunan santral dün mühürlendi.

Kapatılan termik santral nedeniyle 40 bin kişinin evine sıcak su akışı durdu. Kömür taşıyan Soma Nakliyeciler Kooperatifi bünyesindeki 1500 kamyoncu kontak kapatmak zorunda kaldı. Sıcak su akışının durması nedeniyle evlerini ısıtamayan Somalılar'ın mağdur olması üzerine akşam saatlerinde santralin 4 ünitesinin çalışmasına izin verildi. Her iki ünitesi bir bacaya bağlı olan santralin böylelikle iki bacası tekrar tütmeye başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, açıklamasında şöyle dedi:

"2016 yılında yapılan yasal düzenlemeyle gerek kamunun elindeki gerekse özel sektör eliyle işletilen tüm termik santrallerin çevre mevzuatının öngördüğü şartları yerine getirmeleri ve bu çerçevede gerek baca gazı arıtma tesisleri, gerekse uzaktan izleme sistemleri ve kül depolama alanları ile ilgili düzenlemeleri yapmaları öngörülmüştür. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra kamunun elinde bulunan termik santraller ile özel sektör tarafından işletilen bir kısım santraller bu yükümlülüklerini yerine getirmişlerdir. Soma Termik Santrali'nin de içinde bulunduğu 6 termik santral ise yukarıda bahsettiğim eksiklerin tamamlanması noktasında gerekli adımları atmamışlardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından birçok kez uyarılmalarına rağmen bugüne kadar da bu eksikler tamamlanmamıştır. Gelinen noktada Bakanlığımız da çevre mevzuatına uyum için adım atmayan 6 termik santralin kapatılması kararını vermiştir. Ancak tüm bu santraller içerisinde Soma'nın ayrı bir konumu bulunmaktadır. Zira hepimizin bildiği gibi ilçemizde 12 bin 500 civarında konut, bazı okullar ve kamu binaları termik santral aracılığıyla ısıtılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak AK Parti Manisa milletvekillerimiz ve Valimizle birlikte Çevre Bakanımız Murat Kurum ve Enerji Bakanımız Fatih Dönmez ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekse Enerji ve Çevre Bakanlarımız tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Soma halkının kış mevsiminde mağduriyet yaşamaması için termik santralin 4 ünitesinin çalıştırılmasına izin verilmiştir."

Süreçle ilgili yaşanan sorunların çözümünde emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, "Bu süreçte yaklaşık 15 saat kadar ısınma konusunda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Bundan sonra yapmamız gereken Soma Termik Santrali'nin söz konusu çevre yükümlülüklerini yerine getirmesi için tüm sivil toplum örgütlerimiz, odalarımız ve Somalı hemşehrilerimizle birlikte süreci yakından takip etmek olmalıdır" dedi.
DHA
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