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Altın ve petrol yeni yıla yükselişle başladı

Altın fiyatları, doların altı ayın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesinin de etkisiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,519.75 dolara yükseldi.
 02 Ocak 2020 22:23
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Altın ve petrol yeni yıla yükselişle başladı

Altın fiyatları, doların altı ayın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesinin de etkisiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,519.75 dolara yükseldi.

ABD-Çin arasında ticaret ilişkilerinde iyileşmenin talep endişelerini azaltması ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin arzla ilgili endişeleri canlandırmasıyla yeni yıla artıda başlayan, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.42 artışla 66.28 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 0.25 artışla 61.21 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.03 artışla 18.105 dolardan,

- altın, yüzde 0.47 artışla 1,530.30 dolardan,

- bakır, yüzde 0.14 artışla 2.801 dolardan,

- platin, yüzde 1.53 artışla 992.80 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.38 artışla 1,916.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 292 liraya, çeyrek altın 478 liraya, Cumhuriyet altını da 1,979 liraya yükseldi.
DHA
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