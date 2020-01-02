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Türk zırhlıları Nefer kuşanacak

Atış gücü, durumsal farkındalığı, beka yeteneği, kullanım ömrü, harekat kabiliyeti artırılacak zırhlı muharebe araçlarına, 25 milimetre silaha sahip Nefer insansız kule sistemi entegre edilecek.
 02 Ocak 2020 22:38
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Türk zırhlıları Nefer kuşanacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki zırhlı muharebe araçları kapsamlı bir modernizasyondan geçirilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi'ne yönelik 900 milyon lira bedelli ana yüklenici sözleşmesi imzalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sözleşme kapsamında araçların atış gücü, durumsal farkındalığı, beka yeteneği, kullanım ömrü, harekat kabiliyeti artırılacak, kritik alt sistemleri yerlileştirilecek.

Yenileştirme ve iyileştirme işlemleri doğrultusunda ana yüklenici ASELSAN tarafından 25 milimetre silaha sahip Nefer insansız kule sistemi, lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyrüsefer sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panelleri araçlara entegre edilecek.

Ayrıca alt yüklenici FNSS tarafından ZMA platformlarına iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri entegre edilecek. Araçların zırh ve mayın koruma seviyeleri yükseltilerek, bakım ve onarımları yapılacak.

Bu sayede, ZMA'lar modern silah sistemleri ve ASELSAN'ın yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak. Böylece araçların muharebe sahasında beka kabiliyeti ile vuruş gücü etkinliği önemli ölçüde artırılmış olacak.
Anadolu Ajansı
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