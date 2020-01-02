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İŞKUR desteğiyle iş yeri kurma hayaline kavuştu

Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra işsiz kalan tip 1 diyabet hastası Hülya Kalelioğlu, İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteğinden faydalanarak züccaciye dükkanı açtı.
 02 Ocak 2020 22:48
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İŞKUR desteğiyle iş yeri kurma hayaline kavuştu

Çorum'da yaşayan Hülya Kalelioğlu, İŞKUR'un hibe desteğinden faydalanarak kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlkokul öğrenimi sırasında tip 1 diyabet teşhisi konulan Kalelioğlu, rahatsızlığı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı.

Ortaokul ve lise eğitimini açık öğretimden tamamlayan Kalelioğlu, çeşitli işlerde çalıştı.

Evli ve 2 çocuk annesi olan, yüzde 46 engelli raporu bulunan Kalelioğlu, işsiz olduğu dönemde televizyonda haberleri izlerken İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen engelli ve hükümlülere yönelik hibe desteğinden haberdar oldu.

İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuran ve hazırladığı projeyle 50 bin lira hibe almaya hak kazanan Kalelioğlu, züccaciye dükkanı açtı.

Anadolu Ajansı
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