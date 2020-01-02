Bakan Selçuk'tan 'Fark Yaratan Öğrencilerimiz' paylaşımı
|02 Ocak 2020 22:58
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaratıcı, inovatif ve fark yaratan buluşlarıyla öne çıkan öğrencilerin fotoğraflarını ve çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı "2019'da Fark Yaratan Öğrencilerimiz" isimli videoya ilişkin "Gençlik nereye gidiyor? sorusunun cevabı müsaadenizle bir video ile vermek isterim." ifadesini kullandı.
Videoda Türkiye'nin farklı illerinden ortaokul ve lise öğrencilerinin "Metal Tarama Cihazı", "Radyasyon Geçirmeyen Yelek", "Öğrencilerden Turbo Jet Motor", "Suda Eriyen Poşet", "Deniz Süngerinden Doku", "İsrafı Önleyecek Buluş" ve "Zeytin Çekirdeğinden Yalıtım Malzemesi" gibi farklı alanlarda yaptığı yaratıcı ve yenilikçi fikirlerine yer verildi.
"Gençlik nereye gidiyor?" sorusunun cevabı müsaadenizle bir video ile vermek isterim.😊 pic.twitter.com/D1qxMbJFpVZiya Selçuk (@ziyaselcuk) January 2, 2020
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