Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu
|02 Ocak 2020 23:13
|Yazdır
Türk askerinin Libya'ya gitmesinin yolunu açacak tezkere, TBMM'de 184'e karşı 325 oyla kabul edildi. Tezkerenin onaylanması ise Alman medyasında geniş yankı buldu.
Alman medyasında yapılan haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trablus'ta Fayiz es-Serrac yönetimindeki uluslararası kabul görmüş hükümeti, ayrılıkçı General Halife Hafter'e karşı verdiği mücadelede desteklemek istediği belirtildi. Hafter'in Libya'da başarılı olmasının, Türkiye'nin Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki çıkarlarını tehdit edeceği için oylamanın Türkiye açısından önemli olduğu ifade edildi. Haberlerde, tezkerenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisine de yer verildi.
NTV haber kanalı, "Türkiye, Kuzey Afrika'da nüfusunu artırmak istiyor" başlığına yer vererek, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin yanında, bölgedeki doğal gaz ve yeraltı zenginlikleriyle de ilgilendiği ifade etti.
Focus dergisi ise, Libya'da çok uluslu güçlerin sahne aldığını ve Türkiye'nin de bölgede nüfus elde etmek için Libya'ya asker gönderme yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğini belirterek, "Erdoğan, Suriye'ye yaptığı üç askeri harekatın ardından şimdi de Libya'ya asker göndermek için meclisten onay aldı" ifadesine yer verdi.
Bilg gazetesi ise "Erdoğan Libya'ya asker gönderme konusunda parlamentodan onay aldı" başlığıyla haberi duyurdu.
Spiegel dergisi, "Erdoğan Libya'da ne yapmak istiyor?" başlığını kullanarak yaşanan gelişmeden okurlarını haberdar etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|3 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
03 Ocak 2020 00:01
|Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması
02 Ocak 2020 23:34
|Libya Tezkeresi'ne 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde istifa
02 Ocak 2020 23:28
|Şehit askerlerimiz için Şırnak'ta tören düzenlendi
02 Ocak 2020 23:18
|Dışişleri'nden Eastmed projesi anlaşmasına tepki
02 Ocak 2020 23:08
|Bakan Selçuk'tan 'Fark Yaratan Öğrencilerimiz' paylaşımı
02 Ocak 2020 22:58
|AK Parti'li vekil Somalılar'dan özür diledi
02 Ocak 2020 22:08
|Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
02 Ocak 2020 21:53
|Türkiye'ye karşı 3'lü hamle! İmzalar atıldı
02 Ocak 2020 21:48
|Valilik açıkladı: İl ve İlçelere girişler yasaklanmadı
02 Ocak 2020 21:37