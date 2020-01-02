1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan bir zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
 02 Ocak 2020 23:23
Yazdır
137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan bir zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ayvalık'ta İ.D. isimli şahısın elinde Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 137 adet sikkeyi satmak isterken suçüstü yakalandı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen sikkelere el konulurken, şüpheli İ.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
EGM: Yılbaşı denetim bilançosu açıklandı
02 Ocak 2020 20:13		 Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği içmiş
02 Ocak 2020 20:08
Balat'taki tacizle ilgili yeni gelişme
02 Ocak 2020 19:03		 Ne bulduysa çaldı, montundan çıkanlar şok etti
02 Ocak 2020 17:42
Yanlışlıkla kendisini ve babasını vurdu!
02 Ocak 2020 17:23		 Üvey kardeşlerin kavgası kanlı bitti
02 Ocak 2020 17:11
Yaşlı adamın eviyle birlikte 10 bin lirası da yandı
02 Ocak 2020 16:57		 Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten
02 Ocak 2020 16:29
Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanığın tutukluluğuna devam
02 Ocak 2020 15:07		 Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık
02 Ocak 2020 14:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Kurumlar, istisna kararı çıkmadıkça, bazı alımları bekletmeli!00:01 - 3 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - Ev yapımı konserve hastanelik etti: 6 kişi yoğun bakımda23:40 - Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz?23:34 - Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması23:28 - Libya Tezkeresi'ne 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde istifa23:23 - 137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı23:18 - Şehit askerlerimiz için Şırnak'ta tören düzenlendi23:13 - Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu23:08 - Dışişleri'nden Eastmed projesi anlaşmasına tepki
23:03 - Antalya'da iki garip 'acil toplanma' alanı22:58 - Bakan Selçuk'tan 'Fark Yaratan Öğrencilerimiz' paylaşımı22:53 - Kadın girişimciler atölye kurdu 45 kişiyi istihdam etti22:48 - İŞKUR desteğiyle iş yeri kurma hayaline kavuştu22:43 - Sağlıklı yaşlılık için altın değerinde öneriler22:38 - Türk zırhlıları Nefer kuşanacak22:33 - Kenevir lifinden çorap üretti 6 ülkeye satıyor22:28 - Şehit askerin Çorum'daki babaevine acı haber ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kurumlar, istisna kararı çıkmadıkça, bazı alımları bekletmeli!
3 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jandarma'nın polis drone'nu vurması 1
şiir 2
kırıkkale 6
cranium 1
yılbaşı gecesi sözlükte takılmak 2
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 3
atiye 3
yılbaşında genç akrabalarla takılmak 2
murat zorluoğlu'nun fenerbahce tweetleri 1
Melih Germiyan 4
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kocaeli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Hitit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Kastamonu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam