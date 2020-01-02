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Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesinin "endişe verici" olduğunu söyledi.
 02 Ocak 2020 23:34
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Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesinin "endişe verici" olduğunu söyledi.

Slutskiy, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili Rus basınına açıklamada bulundu.

Trablus'un talebi doğrultusunda Libya'ya asker göndermenin krizi daha da derinleştirebileceğini ve karmaşık hale getireceğini öne süren Slutskiy, "Türk Parlamentosunun kararı endişe verici." ifadesini kullandı.

Rusya'nın daima Libya'daki krizin siyasi ve diplomatik yollardan çözümünü savunduğunu kaydeden Slutskiy, askeri müdahalenin kesinlikle en iyi çözüm olmadığını savundu.

Slutskiy, Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğu ve tüm uluslararası toplumun çabalarıyla Libya'daki krizi çözmek için barışçıl yollar aramaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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