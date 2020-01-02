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Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Gerek içerdiği besin değeri gerekse enfeksiyon ve virüslerin daha fazla yayıldığı kış döneminde vücut direncini arttırıcı özelliği dolayısıyla daha fazla tüketilen kuru inciri satın alırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
 02 Ocak 2020 23:40
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Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Gerek içerdiği besin değeri gerekse enfeksiyon ve virüslerin daha fazla yayıldığı kış döneminde vücut direncini arttırıcı özelliği dolayısıyla daha fazla tüketilen kuru inciri satın alırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Ufresh Firmasının Üretim Müdürü, Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, kuru incir alırken bembeyaz incirlerin değil doğal rengini korumuş ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ederek "Kuru incir, beyaz ve tertemiz görünümü peroksit adı verilen kimyasal madde sayesinde almaktadır. Bu nedenle ürünün doğal görünümlü olmasına özen gösterin" dedi.

Dut familyasına ait bir meyve olan kuru incirin besin değerlerinin son derece yüksek olduğunu belirten Ufresh Üretim Müdürü Demirayak, "Kuru incir tarih boyunca insanoğlunun en çok tükettiği meyvelerden biri olmuştur. Faydaları saymakla bitmeyen kuru inciri alırken ve tüketirken bir takım unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kurutulmuş halinin yaş meyvesine oranla besin değerleri daha yüksek olan incir, kurutulduğu zaman kalsiyum bakımından yaklaşık 5 kat daha zengin bir meyve haline gelir. Bu bakımdan inanılmaz bir enerji kaynağıdır. Fakat sağlığımız ve damak tadımız için alıp tükettiğimiz kuru inciri doğru seçemezsek sağlığımızı tehdit edebilir" dedi.

"Bembeyaz görünümüne aldanmayın"

İncirin anavatanı Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyetlerine devam eden ve kuru incir denildiğinde akla gelen firmaların başında yer alan Ufresh'in Üretim Müdürü, Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak incir alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Ön çelikle damağa hitap eden ardından göze hitap eden ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Ziraat Mühendisi Demirayak, "Maalesef peroksit adı verilen kimyasal madde ile incirin dış görünümünü oldukça beyazlatabiliyorlar. Bu nedenle kabukları beyaz tertemiz incirden uzak durulması gerekiyor. Bundan dolayı görüntüsü doğal olan incirleri satın almaya dikkat etmeliyiz. Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur küftür. Kuru incirde, nemli ve sıcak ortamlarda üreyebilen, mantar sınıfına ait olan bir mikroorganizma olan küf çabuk üreme konusunda yeteneklidir. Kuru incirin üstünde veya içinde küfe rastlarsanız bu durum ürünün, sağlıklı ortamlarda saklanılmadığı, su ve nem ile temas ettiğine işarettir. Küf gördüğünüz kuru incirleri satın almamalıyız ve tüketmemeliyiz" dedi.

Bu konuda firma olarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten Demirayak, gıda sağlığına uygun olarak hijyenik şartlarda işlenen, uygun koşullarda saklanan ve gıda ile teması uygun maddeler kullanılarak paketlenen ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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