Ev yapımı konserve hastanelik etti: 6 kişi yoğun bakımda
Elazığ'da, ev yapımı semizotu konservesini yedikten sonra zehirlenen 1'i çocuk 6 kişi, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
|02 Ocak 2020 23:46
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