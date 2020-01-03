3 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|03 Ocak 2020 03:48
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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/1
Diyanet İşleri Başkanlığı
Açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih OKUMUŞ ve Yaşar ÇUHADAR atanmıştır.
İletişim Başkanlığı
Açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çağatay ÖZDEMİR atanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail YILMAZ atanmıştır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Tarkan ALPAY görevden alınmış ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cafer UZUNKAYA atanmıştır.
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Şuayıp TUNÇAL atanmıştır.
Açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan Doğa ALT AY atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığı
Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü İsmail Alper COŞKUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Ömer ÖNHON atanmıştır.
Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet üyeliklerine, 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununun 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.
2 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
2/1/2020 TARİHLİ VE 2020/12 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE ASİL ÜYELER SNO ADI-SOYADI
1 Prof. Dr. Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU
2 Prof. Dr. Muhammed Fatih ANDI
3 Prof. Dr. Musa DUMAN
4 Prof. Dr. Ali Osman KURT
5 Prof. Dr. Emel TOPÇU
YEDEK ÜYELER SNO ADI-SOYADI
1 Gökhan YAZGI
2 Prof. Dr. Ahmet ÇAPOĞLU
3 Doç. Dr. Muhammet Ahmet TOKDEMİR
4 Batuhan MUMCU
5 İhsan ÇİMEN
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı Ferda YILDIRIM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Ticaret Bakanlığı
Açık bulunan Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ebru ARISOY atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Nurdan MEMİŞOGLU APAYDIN,
- XII. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin BAYRAKÇIL,
- XIII. Bölge Müdürlüğüne Doruk Erdem ÖNCEBE,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
2 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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