TBMM'de Hafter cehpesi oluşturuldu

Libya görüşmelerinin sürdüğü saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında "Yemen bizim neyimize?" türküsü eşliğinde mesaj paylaştı. "Yaklaşık yüzyıl önce anneler, 'Yemen bizim neyimize?' diye sormuş, 'Gitme Yemen'e' türküsünü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Mehmetçiğin Libya çöllerinden uzak tutulmasını istedi. "Hükümete açık ve net çağrımızdır" başlığıyla bir mesaj daha veren CHP lideri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu belirttikten sonra şunları ekledi: "Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır."

Arapların iç savaşı

TBMM'de partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada 'tezkereye oybirliğiyle hayır oyu verme kararı aldıklarını' belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başkanlık divanımız, tezkerenin Türkiye'nin mili güvenliği için tehdit oluşturacağını, vatanın bağrından çıkmış Mehmetçiğimizin haksız bir şekilde şehit olabileceği, 2 bin kilometre uzaklıktaki bir yere muharip güç göndermenin sakıncalı ve yanlış olduğu, Suriye'de olduğu gibi bir Arap iç savaşının parçası olmanın Türkiye'ye fayda getirmeyeceğine kanaat getirdi" dedi. Suriye'deki iç savaşa müdahil olmanın 5 milyon mülteci ve 50 milyar dolar masrafla sonlandığını iddia eden Akşene, hükümeti UMH ile Hafter arasında arabuluculuk yapmaya çağırdı.

Küçümseyen miyoptur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Libya'da UMH'nin aslında Türk askerini istemediğini iddia ederek, 'vatan evlatlarının Libya çöllerine sorumsuzca sevk edilemeyeceğini' savundu. Libya'ya asker yerine diplomat gönderilmesini gerektiğini belirten Çeviköz, "Hafter'in Türkiye'ye karşı bir pozisyonda olduğu söyleniyor. Bunu çözmenin yolu diplomatik temaslardan geçer. Rusya, ABD ve Almanya ile de temas kurulmalıydı. Libya'ya müdahalemiz uluslararası hukuk bakımından tartışmalıdır" dedi. Çeviköz ayrıca, kendilerini 'Libya Ulusal Ordusu' diye tanımlayan Hafter güçlerini küçümseyen Ankara'yı 'miyop olmakla' suçladı.



CHP-HDP ittifakı sorulunca Faik Öztrak şekilden şekle girdi

CHP'nin yeni sözcüsü Faik Öztrak, partisinin örgütün siyasi kanadı HDP ile ittifak yapacak olmasıyla ilgili gelen soruya cevap verirken ter attı. MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, gelen ittifak sorusu karşısında: 'Şimdi... Şu anda biz.. Kiminle, neyi, nasıl kazanacağımıza bakıyoruz. Bu konular gündemimizde yok.' diyerek soruyu geçiştirdi.



Meclis'te HDP adına konuşan Tülay Hatımoğulları Oruç, "Bu tezkereye net bir biçimde hayır diyoruz. Çünkü bu tezkere, iktidarın dış siyasette muhteşem başarısızlığının ve değerli yalnızlığının bir kez daha tescil edilmesi anlamına geliyor" dedi. Libya'da UMH'yi 'ihvancı' olarak niteleyerek meşrüluğunun tartışmalı olduğunu ileri süren Oruç, savunma sanayiinin gelişmesinden duyduğu rahatsızlığı da açıkça dile getirdi. "Bu rejim, silah sanayisini güçlendirmek, pazar alanını Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da genişletmek, Bayraktarları daha da zengin etmek için Libya seferine çıkmıştır. Cihatçı savaş turizminin önüne bu Meclis hayır diyerek geçebilir" diyen Oruç, Libya'ya sefer düzenlemenin ülkeyi ateş çemberine atmak olacağını iddia etti.