Memurlar enflasyona kilitlendi
|03 Ocak 2020 07:30
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Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde, enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı altı aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'nin ilk altı ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu sebeple söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
2020 yılının ocak ve haziran ayları arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanının da, memur maaş zammı oranında artması bekleniyor. Mevcut rakam 6.379,86 lira olarak uygulanıyordu. Memur maaşlarına yüzde 5 civarında zam gelmesi halinde, kıdem tazminatı için hesaplamaya dahil edilecek tavan ücretin, 6.700 lira seviyelerine çıkması söz konusu olacak.
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