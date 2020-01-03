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Libya'ya hakkımızı korumaya gidiyoruz

Türkiye, Libya tezkeresi ile hem Akdeniz'deki kazanılmış haklarını koruyacak hem de meşru Libya hükümetine destek verecek
 03 Ocak 2020 07:46
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Libya'ya hakkımızı korumaya gidiyoruz

Türkiye, Libya ile anlaşma imzalayarak hem Akdeniz'de 39 bin kilometrekare alanı işgal eden Yunanistan'ın oyununu bozdu hem de Libya ile deniz komşusu oldu. Türkiye, ayrıca belirlenen bölgede petrol ve doğalgaz arama-çıkarma çalışmaları konusunda da söz sahibi oldu. Mutabakat, Türkiye'nin Akdeniz'de bir kıyıdaş devletle imzaladığı ilk münhasır ekonomik bölge anlaşmasıydı.

Mutabakatla Türkiye, Mavi Vatan topraklarının yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde bir alanda meşru hakimiyetini resmen ilan etmiş oldu. Bugüne kadar donanma gücüyle izlenen Gambot diplomasisiyle bu bölgedeki hak ve menfaatlerini koruyan Ankara, meşrü hakları için hukuki altyapı oluşturdu. Meclis'ten dün geçen tezkere ile Ankara, hem Libya'ya istikrara kavuşması için askeri destek verecek hem de ilmek ilmek kazandığı haklarını koruyacak.

Mehmetçik, Libya'nın meşru askeri gücüne eğitim, danışmanlık, malzeme ve planlama desteği verecek. Tezkerenin bir adım ötesi Libya'da bir askeri üs kurulması. Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek.
Türkiye
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