Faiz indirimleri piyasadan değil 'Bakan'dan

Piyasanın daha haberi olmadan konuttan tutunda otomotiv sektörüne kadar birçok alanda faiz indirimlerinin müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yine bir faiz indirimi daha açıkladı. En son sıfır konutlarda faiz oranlarını 0,99'dan 0,79'a çektiklerini, bunun inşaat sektörü ve yan sanayi endüstrisini çok önemli etkileyeceğini kaydeden Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Malumunuz kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü.

Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Bu faiz düşüşüyle birlikte tarımsal üretimde maliyetleri daha da aşağı çekecek bu adımı atmış oluyoruz. Malumunuz 2018 yılında Ziraat Bankası aracılığıyla 47,3 milyar liralık Hazine faiz sübvansiyonlu olmak üzere çiftçimize 58,7 milyar liralık finansman sağlamıştık. Bu rakam, 2019 sonu itibarıyla 64,5 milyar liraya ulaştı. Bu kredi tutarının 52,3 milyar liralık kısmına faiz sübvansiyonu sağladık. Tüm bu desteklerin faiz indirimlerinin çiftçiye üreticiye hayırlı olmasını temenni ediyorum." Albayrak, İVME Paketi içinde seracılık noktasında finansman paketi kapsamında, haziran ayından bugüne kadar 33 bin 12 çiftçiye 2,6 milyar liralık kredi limiti tahsis edildiğini açıkladı.

Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Mobilya sektörünün ciddi oranda bir 'Mobilyada KDV'yi yüzde 18 indirelim' yönünde bir talebi olmuştu. O ziyaret sonrası Gelir İdaresi Başkanımız, tüm sektör, mobilyacılarımız büyük bir beklenti içinde güzel bir adım bekliyordu bizden. Bu manada çalışmalarımız, Gelir İdaresi Başkanımız, tüm ekip, çalışmaların sonunda bir noktaya geldik. Bugün ben buradan mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri'de söyledim. İhracatta da aynı şekilde oranda artış hedefi koymamız lazım. Hem iç piyasaya bu maliyetler yansıyacak hem de inşallah ihracatı da bu manada üretimi de istihdamı da artıracağımızın sözünü Kayseri'de vermişlerdi. İnşallah bu güzel adımın mobilyacılık sektörümüze, ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."