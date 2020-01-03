Torbalı katili cinayetleri 'para' için işlemiş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Y. (30), polise verdiği ifade ortaya çıktı. Enver Y., polis sorgusunda, "Beni öldürün. Siz beni öldürmezseniz ben kendimi cezaevinde öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği, olay anında da uyuşturucu hapların etkisinde olduğunu savundu.

EV BASTI, 500 TL ALIP KAÇTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz pazar günü 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, Eli silahlı Enver Y., yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı.



İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde, 20 dakika sonra ise Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.



Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından da saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek, Mehmet Fuat Park'ı vurdu. Daha sonra eşi Vildan Park'tan 500 TL alıp kaçtı.

700 METRE MESAFEDE İKİNCİ CİNAYET

Olay yerinden hızla uzaklaşan Enver Y., 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi.

Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Y., para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, talihsiz kadını da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.



POLİSİ BAŞINDAN VURDU

Emniyet güçleri ile çatışimaya giren Enver Y., polis memurlarından Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak yaraladı. Kaçarak olay yerinden uzaklaşan katil zanlısı, saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından ele geçirildi.



'BENİ ÖLDÜRMEZSENİZ, KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM'

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sorguya alınan Enver Y. olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne süren katil zanlısı suçunu itiraf etti. Yıldız ifadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.

Enver Y. sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği öğrenildi