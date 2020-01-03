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ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış

ABD'nin füzeyle İranlı komutanı vurması sonrasında güvenli yatırım aracı olarak bilinen altın 290 TL'den 295 TL'ye yükseldi.
 03 Ocak 2020 08:11
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ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış

ABD, gece yarısı, Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasına misilleme olarak, İranlı ünlü komutan Kasım Süleymani'nin bulunduğu konvoyu füzeyle vurdu. Saldırıda Kasım Süleymani öldü.

Bu saldırı, yatırım araçları içerisinde güvenli liman olarak bilinen altının fiyatını yükseltti. Dün itibariyle 290-291 TL bandında olan altın 295 TL'yi aştı

Çeyrek altın fiyatları da 475'ten 478 TL'ye yükseldi.

ABD, İran'ın ünlü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü
Memurlar.Net
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