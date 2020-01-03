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Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu

Kamu konutlarında oturanların ödediği lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu. Lojman kiralarına %14 zam yapıldı.
 03 Ocak 2020 08:21
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Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu

Resmi Gazetede yayımlanan, 397 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile lojman kiralarındaki artış belirlendi.

Buna göre daha önce metrekare başına, kalorifersiz konutta 3,69 TL olan bedel 4,21 TL'ye; kaloriferli konutta ise 4,85 TL olan bedel, 5,53 TL'ye yükseltildi.

Bu artış oranına göre, lojman kiralarına metrekare başına %14 zam yapıldı.

Lojman kiralarındaki artışı içeren Tebliği görmek için tıklayınız.
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