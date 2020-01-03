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Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Kamu konutlarında oturanların ödediği lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu. Lojman kiralarına %14 zam yapıldı.
|03 Ocak 2020 08:21
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Resmi Gazetede yayımlanan, 397 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile lojman kiralarındaki artış belirlendi.
Buna göre daha önce metrekare başına, kalorifersiz konutta 3,69 TL olan bedel 4,21 TL'ye; kaloriferli konutta ise 4,85 TL olan bedel, 5,53 TL'ye yükseltildi.
Bu artış oranına göre, lojman kiralarına metrekare başına %14 zam yapıldı.
Lojman kiralarındaki artışı içeren Tebliği görmek için tıklayınız.
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