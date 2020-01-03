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Ankara'da tren kazası

Ankara'da sabah saatlerinde tren kazası meydana geldi.
 03 Ocak 2020 08:23
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Ankara'da tren kazası

Ankara'da sabah saatlerinde tren kazası meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Ankara'da Behiçbey İstasyonunda vagonun raydan çıktığı bildirildi

Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, temizlik ve bakım için Marşandiz'de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.

Vagonların raya oturtulma çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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