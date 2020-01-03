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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde talih kuşu işçilere kondu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletlerine 80 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden 4 talihliden 2'si ikramiyelerini aldı. Bursa'da 3 çocuklu inşaat işçisi ile Gaziantep'te 7 çocuk babası işçi yeni yıla milyoner girdi
 03 Ocak 2020 08:15
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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde talih kuşu işçilere kondu

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeyi kazananlar İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'dan çıkmıştı. Bursa ve Gaziantep talihlileri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bizzat giderek paylarına düşen 20'şer milyon liralık ikramiyeyi aldı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler adına çekleri, yetkili kamu bankası sorumlularına teslim edildi.

TESELLİ DE ALDI

2020'ye milyoner giren Bursa talihlisi 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi... Bursalı talihli çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan son 40 lirayla iki bilet aldı. Talihlinin biletlerinin birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti. Gaziantep talihlisi de 50 yaşında 7 çocuklu bir işçi. İşçi baba önceki akşam kahvede oturduğu sırada içeriye gelen seyyar bayiye, "Amorti çıktı mı?" diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendi. Her iki talihli de bir yıl boyunca ikramiyelerine dokunmayacaklarını ve çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Gaziantep talihlisi, ikramiyesinin büyük bölümünü çocuk ve gençlerin eğitimi için değerlendireceğini bildirdi.

İzmir'de 20 milyon TL'nin isabet ettiği bileti satan milli piyango satıcısı Vedat Yiğit (55) biletleri seyyar olarak dolaşırken Balçova veya Narlıdere civarında sattığını söyledi. İzmirli talihli henüz ikramiyesini almadı.

İSTANBUL'DA SATILMAYAN BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk, İzmir talihlisinin de bir an evvel gelerek ikramiyesini teslim almasını beklediklerini dile getirdi. Bulduk, 2013 yılı yılbaşında olduğu gibi son çeyrek biletin İstanbul Fatih şubesinde satılmayan bir bilete isabet ettiğini söyledi. Geçen yıl tam bilete isabet eden 70 milyon liralık ikramiye alınmayınca hazineye kalmıştı.
Sabah
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