Türkiye'nin geleceği 'Bilişim Vadisi'nde kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli otomobilin yapılarak 60 yıl sonra bir devrin başladığı yer olarak tanımlanan Kocaeli'nde Osmangazi Köprüsü'nün yanında bulunan Bilişim Vadisi kapılarını SABAH'a açtı.

Türkiye'nin geleceği açısından stratejik öneme sahip vadi için ilk girişimi 2011'de Erdoğan başlattı. Mayıs 2015'te temelleri atılan Bilişim Vadisi, milli teknoloji hamlesi ile faydalı teknolojilerin ulusal ve uluslararası alanda öncüsü olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. Son yıllarda savunma sanayiindeki teknolojik başarıların diğer alanlara da yayılması için girişimcilere zemin oluşturan merkez, GAP'tan sonraki en büyük proje.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dediği gibi "Milli teknoloji hamlemizin bilişim ayağında bu vadinin kaldıraç rolü üstlenmesini istiyoruz" sözlerinin vücut bulğu proje ülkemizin de geleceğine ışık tutacak. Bilişim Vadisi'ni, "Köprüden önceki son çıkış olarak" tanımlayan Genel Müdür Ahmet Serdar İbrahimcioğlu SABAH'a konuştu:

* Başarılı öğrenciler, üretken bilim insanları, girişimciler, yatırımcılar, araştırmacılar, danışmanlar, teknisyenler ve diğer profesyoneller ile Türkiye'nin İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Büyümedeki Yeni Merkezi'ni kuruyoruz.

100 BİN İSTİHDAM

* Türkiye'nin, ilk ve en büyüğü özelliğini taşıyan tematik teknopark aynı zamanda istihdama da büyük katkı verecek. Birinci etap yüzde 100 doluluğa ulaştığında 10 bin çalışan olacak. 5 etap tamamlandığında 100 bin kişilik nitelikli istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

TEKNOLOJİ İPEK YOLU

* Çin'den Londra'ya uzanan bir tren hattı var biliyorsunuz. Camdan baktığınızda bu tren yolunun Bilişim Vadisi içinden geçtiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Bu hat fiziken taşınan ürünlerin yanı sıra Türk teknolojilerini de hem Asya hem de Avrupa pazarına taşıyan bir modern, teknoloji ipek yolu. İşte tam bu noktada vadi için "Mega Teknoloji Koridoru" diyoruz.

* Vadiyi kurarken, Muallimköy'deki bir teknoloji bölgesinden bahsetmiyoruz. Muallimköy teknoloji geliştirme bölgesi, Bilişim Vadisi vizyonunun kalbidir. Bugün sınırlarını, bütün organize sanayi bölgelerimizi, bölgedeki üniversitelerimizi içine alan, Gebze OSB, Teknopark İstanbul, TÜBİTAK MARTEK'e uzanan bir harita hayal edin.

* Türkiye'nin "açık kaynak" yazılımına ihtiyacı olacağı aşikar. Vadimizde bir AçıkHack düzenledik. 150'ye yakın genç, 24 saat "Türkçe Dil İşleme" yazlımları geliştirdi. "Yazılım Okulu" projemiz için motivasyon kaynağı oldu. "Gelecek Burada" ve "Birlikte Başarabiliriz" şeklinde tescillenmiş iki mottomuz var.

EKOSİSTEMİN MERKEZİ

* Altyapı ile ilgili her daim geliştirme faaliyetlerimiz olacak. Geldiğimiz noktada TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) ofisini Bilişim Vadisi'ne taşıdı. Böylelikle yeni nesil araç, otonom sistemler, enerji altyapısı, akıllı şehir teknolojileri ve haberleşme teknoloji bütünlüğünde bir ekosistem kurulmuş olacak. Ekosistemleri sivil teknolojiler başlığı altında kümelemeye devam edeceğiz.

İHRACAT HEDEFİMİZ 8 MİLYAR DOLAR

* 25 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük entegre kuluçka merkezini kuruyoruz. Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde kilit rol oynayacak olan merkez, firmalara ve girişimcilere hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

* Şu anda Türkiye'deki teknoparklar 4.1 milyar dolarlık bir ihracata ulaştı. 84 teknoparktaki 5 bin firmada 55 bin kişi çalışıyor. 100 bin Ar-Ge personelini Bilişim Vadisi'nde istihdam edip 8 milyar dolar ihracat hedefliyoruz

* Firmalarımızın buradaki iyi altyapıyı, uygun koşullarda kullanarak çalışmalarını arttırmalarını istiyoruz. Buranın oturmuş ciddi bir fiziksel sermayesi ve altyapısı var. Ciddi manada teknik personel havuzu var. Bölgenin ciddi bir sanayi gücü var. 40 dakikada Bursa'ya, 45 dakikada İstanbul Havalimanı'na gidilen, denize kıyısı ve limanı olan bir bölgeyiz.

* Devlet ve diğer kurumlar arasında iş birliğinin artması kişilere iş ve girişimcilik fırsatı verilecek. Firmalar ithalat ve ihracatta birçok vergiden muaf tutulacak. Firmaların tamamı damga vergisinden muaf olacak. Vadide çalışacak tüm personellere yüzde yüz gelir vergisi indirimi uygulanacak.

24 SAAT YAŞAYAN BİR VADİ

Bin 500 kişiye hizmet verebilen yemekhane, dünya mutfağından örnekler sunulan restaurant, pastane ve market ile sağlık ünitesinin de olduğu Bilişim Vadisi'nde, firmaların kullanımına açık toplantı salonları, 250 kişilik konferans salonu, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak büyüklükte kongre merkezi bulunuyor. Ayrıca var olan sosyal yaşam alanlarına yenilerini de katarak Bilişim Vadisi'ni 7/24 yaşanabilir bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne dönüştürmek hususunda süratle çalışılıyor.

3 MİLYON METREKARE

Bilişim Vadisi Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Muallimköy'de 3 milyon metrekarelik bir alanda 5 etap olarak planlandı. Vadinin 200 bin metrekarelik birinci etabında 74 şirket çalışmaya başladı. İkinci etap ise tamamlanmak üzere.

Erhan Öztürk