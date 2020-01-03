Termik santral işçileri mağdur edilmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siz daha çok para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz" diyerek veto ettiği termik santrallerden 5'inin kapatılması sonrasında gözler bu santrallerdeki işçilerin durumlarına çevrildi. Çelikler, Bereket ve Konya Enerji'ye ait olan santrallerde çalışan 7 bin 554 işçinin çıkarılmayacakları, şirketlerin santralleri devreye alana kadar işçileri istihdam etmeyi sürdürecekleri öğrenildi.

İŞÇİLER ÇIKARILMAYACAK

Termik santrallerin çevreye uyumlu hale getirilmeleri için tanınan sürenin sona ermesi sonrası Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in şirket yetkilileri ile tek tek yaptığı görüşmenin ardından, işçilerin mağdur edilmemesi noktasında şirketler olumlu tavır sergiledi. Buna göre Çelikler Holding'e ait kapatılan 3 santralden Afşin Elbistan'da 3 bin 700, Seyitömer'de bin 7, Tunçbilek'te ise 697 kişinin çalıştığı öğrenilirken, şirketin işçileri çıkarmayacağı, santrallerin çevre yatırımlarını hızlandırarak biran önce devreye almayı planladığı ve işçilerle çalışmaya devam edeceği öğrenildi.

YATIRIMLAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Şirket yetkilileri daha önce başlattıkları baca gazı arıtma sistemi kurulumlarına hız verdiklerini, Seyitömer'in 2 ünitesindeki baca filtresinin yüzde 50'den fazlasının kurulduğunu ve birkaç ay içerisinde buradaki çalışmayı tamamlayarak, işçilerin bir bölümünün burada çalıştırılacağını anlattı. Tunçbilek'te de çevre yatırımlarının hızla ilerlediği öğrenildi.

Aynı şekilde Konya Enerji'ye ait Kangal Termik Santrali'nde çalışan bin 700 işçi ve Bereket'e ait Çatalağzı'nda çalışan 450 işçinin de muhafaza edileceği ifade edildi.

Ancak her 5 termik santralde görev yapan taşeron işçilerle ilgili değerlendirmenin ise sürdüğü öğrenildi.

ARZ SIKINTISI YOK

Öte yandan 5 santralin devre dışı kalması ile birlikte toplam 4 bin megavatın üzerinde bir üretim kapasitesi de kapanmış oldu. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü bin 883 megavat olarak gerçekleşirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri buradaki açığın Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde çeşitlendirilen kaynaklardan sağlanacağını ve güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, doğalgaz santrali gibi kaynaklardan eksiğin giderileceğini aktardı.

Barış Şimşek