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Liselerde, akademik ders yoğunluğu azaltılacak

Eğitim dünyasında geçen yıl olduğu gibi 2020'de de önemli değişiklikler olacak. Liselerde ders sayıları kademeli olarak azaltılacak. Kariyer odaklı müfredat hayata geçirilecek
 03 Ocak 2020 08:59
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Liselerde, akademik ders yoğunluğu azaltılacak

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Eğitim dünyasında 2019'da başlatılan köklü değişiklikler 2020'de de devam edecek. En önemli yenilik liselerde olacak. Akademik ders yoğunluğu azaltılarak öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre daha sağlıklı kariyer planlarına yönlendiren bir sistem hayata geçirilecek. Yeni model 2020 yılının eylül ayından itibaren 9'uncu sınıftan başlayarak kademeli olarak 12'nci sınıfa kadar uygulanacak. 9'uncu sınıfta zorunlu olan 15-16 olan ders sayısı 8'e, 10'uncu sınıfta 15-16 olan ders sayısı 9'a, 11'inci sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9'a 12'nci sınıfta 12-15 olan ders sayısı 7'ye düşürülecek. İşte 2020'de hayata geçirilmesi planlanan değişiklikler:

DERS ÇEŞİTLİLİĞİ AZALACAK: Yeni lise modelinde varolan haftalık 40 saat ders korunacak. Liselerin tüm kademelerinde ders süresi yine 40 saat olacak. Ancak Akademik Gelişim Programı(AGEP) adıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulan akademik dersler Anadolu Liseleri için 9-11'inci sınıflarda haftalık 35, 12'nci sınıflarda ise 24 ders saati olarak planlandı. Geri kalan saatlerde öğrenciler atölye çalışmaları yapacak.

SINIFTA KALMA GELİYOR: Yeni yılda her dersten ayrı ayrı 50 puan ortalamasını tutturamayan dersten kalacak. Üç zayıfla sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Ancak o dersleri üst sınıfta verme zorunluluğu olacak. Öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak ve dersini okulda veya uzaktan eğitimle alacak.

ÖZEL OKULLARA YENİ KRİTERLER: Yeni açılacak özel okullar için bazı yeni kriterlerin yer alacağı yönetmelik hayata geçecek. Buna göre yeni açılacak kurumlardan banka ya da taşınmaz mülk teminatı göstermesi istenecek.

LGS'YE REKOR KATILIM: 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlayan 4+4+4 sistemi kapsamında 66 aylıkken de okula başlayanlar bu yıl 8'inci sınıf oldu. Dolayısıyla 2020'de liselere başlayacak öğrenci sayısı da geçen yıllara göre 700 bine yakın artacak. 2020 Liselere Giriş Sınavı'na da (LGS) 1 milyon 700 bine yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katılması bekleniyor.

BECERİ ODAKLI EĞİTİM: Tasarım ve Beceri Atölyeleri tüm Türkiye'ye yayılacak. 2020'de tüm ilçelerde en az 1 adet okulda olmak üzere toplam 10 bin atölye kurulacak.
Sabah
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