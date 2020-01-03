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Balıkesir'de Bizans dönemine ait 137 sikke ele geçirildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait değerlendirilen sikkeleri satmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.
|03 Ocak 2020 09:25
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait değerlendirilen sikkeleri satmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı aldıkları şüpheli İ.D'ye yönelik operasyon düzenledi.
Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 137 sikkeyi satmaya çalışırken yakalanan İ.D. gözaltına alındı. Tarihi eser özelliği bulunan sikkelere de el konuldu.
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